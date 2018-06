Damaskus (AFP) Die syrischen Behörden haben einen deutschen Staatsbürger an den russischen Botschafter in Damaskus übergeben. Dies sagte der stellvertretende syrische Außenminister Faisal Mukdad am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt. Es handele sich um "einen Journalisten".

