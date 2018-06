Brüssel (dpa) - Die EU will Banker-Boni begrenzen und die EU-Finanzminister wollen dieses Vorhaben heute billigen. Es sei ein guter Kompromiss gefunden, heißt es von EU-Binnenkommissar Michel Barnier. Der Kompromiss zu strengeren Bankenregeln begrenzt die Bonuszahlungen für Bankmanager auf die Höhe des Grundgehalts, in Ausnahmefällen darf der Bonus doppelt so hoch ausfallen. Außerdem verlangt das neue Gesetz von den Banken mehr und bessere Kapitalreserven zur Krisenvorsorge.

