Brüssel (AFP) EU-Kommissionschef José Manuel Barroso hat Birmas Präsidenten Thein Sein zu weiteren Reformen und besonders zum Schutz von Minderheiten aufgefordert. "Trotz des beeindruckenden Wandels, der sich vollzieht, sind die Reformen und der politische Übergang noch nicht abgeschlossen", sagte Barroso am Dienstag in Brüssel nach einem Treffen mit dem Staatschef des südostasiatischen Landes. Barroso forderte eine verbesserte Grundrechtesituation, besonders für Minderheiten, sowie eine Verbesserung der humanitären Lage in den Bundesstaaten Kachin und Rakhine.

