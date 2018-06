Dresden (SID) - Innenverteidiger Vujadin Savic von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden fällt für längere Zeit aus. Der 22-Jährige hat sich beim Spiel gegen Hertha BSC am Samstag (1:0) einen komplexen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk zugezogen und muss unters Messer. Der Eingriff wird am Mittwoch im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt vorgenommen. Nach der Operation wird Dynamos Innenverteidiger mit dem Reha-Programm in Dresden beginnen.