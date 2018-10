Leverkusen (SID) - Fußball-Nationalspieler Lars Bender vom Bundesligisten Bayer Leverkusen wurde am Dienstag von einer Grippe außer Gefecht gesetzt und konnte nicht am Training teilnehmen. Dies gab der Werksklub bekannt. Ob Benders Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) beim FSV Mainz 05 in Gefahr ist, war zunächst nicht klar.