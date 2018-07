New York (dpa) - Die Vereinten Nationen wollen nach Angaben von US-Botschafterin Susan Rice noch in dieser Woche ungewöhnlich scharfe Strafmaßnahmen gegen Nordkorea beschließen. Nordkorea werde einigen der schärfsten Sanktionen ausgesetzt sein, die die UN je erlassen haben, sagte Rice nach ersten Beratungen eines Entwurfs in New York. Die Resolution als Antwort auf einen nordkoreanischen Atomtest soll schnell zur Abstimmung gestellt werden. Eine Annahme gilt als sicher, weil selbst China als engster Verbündeter Pjöngjangs sie befürwortet.

