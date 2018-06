Stockholm (dpa) - Nach dem Pferdefleisch in den Hackfleischbällchen «Köttbullar» gibt es bei Ikea jetzt Alarm wegen Bakterien in Mandeltorte. Nur eine Woche nach dem Stopp der beliebten Fleischklöße hat die schwedische Möbelkette nun in 23 Ländern, darunter auch Deutschland, ihre Mandeltorte in allen Ikea-Restaurants aus dem Verkehr gezogen. Auslöser war ein Bericht der Zeitung «Shanghai Daily», wonach chinesische Behörden hohe Anteile von Darmbakterien in einer Import-Partie aus Schweden gefunden hätten.

