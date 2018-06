Kathmandu (AFP) Die Polizei in Nepal hat Vorwürfe zurückgewiesen, sie gehe gezielt gegen Langhaarige vor. Allen 1200 Festnahmen in der vergangenen Woche seien Beschwerden über herumlungernde und krachmachende Jugendliche vorausgegangen, sagte der Polizeisprecher der Hauptstadt Kathmandu, Chakra Bahadur Singh, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Es hat sich herausgestellt, dass die meisten von ihnen langes Haar haben." Auf Wunsch der Eltern seien mehreren Festgenommenen die Haare geschnitten worden.

