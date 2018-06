München (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer meint, dass ein deutscher Alleingang, um hohe Managergehälter zu begrenzen, nicht sinnvoll wäre. Am Rande einer Landtagssitzung in München sprach sich Seehofer für die geplante europaweite Regelung aus. Eine Begrenzung von Manager-Löhnen sei diskussionswürdig. Das sei einmal eine Frage, wo man die EU brauche. Brüssel hatte neue Boni-Vorgaben für Banken auf den Weg gebracht. Bis Ende 2013 will die EU-Kommission auch Vorschläge zur Begrenzung von Managergehältern vorlegen.

