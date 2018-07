Caracas (dpa) - Der Gesundheitszustand von Venezuelas Präsident Hugo Chávez ist weiter kritisch. Rund zwei Wochen nach seiner Rückkehr aus Kuba verschlechterte sich die Atemfunktion des an Krebs erkrankten Staatschefs wieder. Wie Informationsminister Ernesto Villegas mitteilte, sei der Gesundheitszusand des Präsidenten «sehr heikel». Chávez müsse sich einer starken Chemotherapie unterziehen. Er war am 18. Februar nach längerem Aufenthalt in Kuba nach Caracas zurückgekehrt. In Havanna war er zum vierten Mal wegen Krebs operiert worden. Seitdem wurde Chávez nicht in der Öffentlichkeit gesehen.

