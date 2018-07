Stockholm (AFP) Nach dem Fund von Pferdefleisch in seinen Köttbullar untersucht der schwedische Möbelriese Ikea nun Vorwürfe aus China, in Mandeltorten von Ikea seien ungewöhnlich viele Darmkeime entdeckt worden. Der chinesische Zoll habe bereits im November 1800 Torten des Typs Taarta Chokladkrokant aus dem Verkehr gezogen, teilte Ikea am Dienstag in Stockholm mit. Die chinesische "Shanghai Daily" berichtete, die Behörde für Qualitätssicherung in der Volksrepublik habe in den Torten eine "überhöhte Konzentration" von sogenannten coliformen Bakterien gefunden.

