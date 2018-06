Halle (SID) - Schwimmtrainer Frank Embacher traut seinem Schützling Paul Biedermann nach einer wochenlangen Krankheit keine Starts über dessen Weltrekordstrecke 400 m Freistil zu. "Meine Meinung ist, dass das 2013 nichts wird. Erst mal muss er ganz gesund werden", sagte Embacher dem SID am Dienstag. Der 49-Jährige, der in Halle/Saale auch Biedermanns Lebensgefährtin Britta Steffen betreut, bestätigte damit einen Bericht der Mitteldeutschen Zeitung.

Zunächst habe den Kurzbahn-Weltmeister eine aggressive Grippe wochenlang außer Gefecht gesetzt. "Am 18. Februar war er wieder fit, und dann war er schnell wieder schlapp. Er liegt nicht mehr richtig flach, aber geht am Mittwoch noch mal zum Arzt", sagte Embacher. Ein gründlicher Check soll ergeben, was dem 26-Jährigen die Kraft raubt.

Biedermann müsste sich bei den deutschen Meisterschaften in Berlin (25. bis 28. April) für die WM im Sommer in Barcelona (19. Juli bis 4. August) qualifizieren, es ist die einzige Chance. "Die 400, die sind für die DM eh gelaufen", sagte Embacher dem SID. Auch über die 200 Meter, Biedermanns zweite Paradestrecke, könne es dann schwierig werden. "Es mag sein, dass Paul das anders sieht, am Ende bestimmt er. Wenn er starten will, startet er", fügte Embacher aber hinzu.

Der MZ sagte der Trainer, Biedermann wolle die "100 und 200 Meter" in Angriff nehmen. Er setze "auf dieses Jahr international wenig Hoffnung", denn Biedermann habe nur 55 Prozent seines normalen Trainingspensums seit Jahresbeginn abgeleistet: "Vielleicht braucht der Körper einfach mal eine Pause."