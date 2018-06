Boston (dpa) - Tennis-Profi Andrea Petkovic hat nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback gegeben. Sie setzte sich in der ersten Qualifikationsrunde für das WTA-Turnier in Indian Wells/Kalifornien in 77 Minuten mit 6:0, 6:2 gegen Julia Putinzewa aus Kasachstan durch.

Die nächste Gegnerin der Darmstädterin ist nun Monica Puig (Puerto Rico). Petkovic hatte sich Ende Dezember beim Hopman Cup in Perth einen Meniskusriss zugezogen. Sie konnte in diesem Jahr daher noch kein Match bestreiten und ist in der Weltrangliste auf Platz 177 abgerutscht. In der Vorbereitung auf Indian Wells hatte sie vergangene Woche in Las Vegas mit Steffi Graf einige Einheiten absolviert.

