New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat wird noch am Dienstag zu Beratungen über neue Sanktionen gegen Nordkorea zusammenkommen. Nach Angaben von Diplomaten am Sitz der Vereinten Nationen in New York soll es um Strafmaßnahmen als Reaktion auf den nordkoreanischen Atomwaffentest vom 12. Februar gehen.

