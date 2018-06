Berlin (dpa) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn ist in Berlin zu Vorbesprechungen über das Milliardenprojekt Stuttgart 21 zusammengekommen. Das Kontrollgremium will in seiner Sitzung über den Weiterbau oder einen Ausstieg entscheiden. Dem Aufsichtsrat liegt der Vorschlag des Vorstands vor, den Kostenrahmen für den umstrittenen Bahnhofsumbau von bisher 4,5 Milliarden Euro auf bis zu 6,5 Milliarden Euro auszuweiten. Eine mögliche Verteilung der Mehrkosten zwischen dem bundeseigenen Konzern und den Projektpartnern Stuttgart und Land Baden-Württemberg ist noch ungeklärt.

