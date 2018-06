Berlin (dpa) - Nach der Entscheidung des Bahn-Aufsichtsrats für Stuttgart 21 will die Bahn mit den anderen Partnern darüber verhandeln, wie die Kosten aufgeteilt werden. Dabei geht es um die zwei Milliarden Euro, um die der Finanzrahmen erhöht wurde, so Bahnchef Rüdiger Grube in Berlin. Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart lehnen eine zusätzliche Beteiligung strikt ab. Grube hofft, dass eine Verständigung ohne eine Klage zu erreichen sei. Bisher entfielen 40 Prozent auf die Bahn, auf die Partner 60 Prozent.

