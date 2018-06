Berlin (dpa) - Mehrere prestigeträchtige deutsche Großprojekte wurden zum nie verwirklichten Milliardengrab. Einige Beispiele:

- ATOMFABRIK HANAU: Das fast fertiggestellte Werk im hessischen Hanau ging nie in Betrieb. Siemens hatte 1982 mit dem Bau der rund 700 Millionen Euro teuren Anlage zur Herstellung von Plutonium- Brennstäben begonnen. Als eine kleinere Atomanlage in Hanau nach einer Serie von Zwischenfällen geschlossen wurde, geriet auch das neue Werk in die Kritik. Aus Furcht vor langen und teuren Auseinandersetzungen legte Siemens das Projekt 1995 zu den Akten.

- SCHNELLER BRÜTER KALKAR: Das «Wunderland» in Kalkar am Niederrhein entstand auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks «Schneller Brüter». Der Meiler, in den rund sieben Milliarden Mark (etwa 3,6 Milliarden Euro) investiert wurden, ging nie ans Netz. Von Beginn an stieß er auf die Ablehnung von Anliegern und Atomkraftgegnern. Wegen Zweifeln an seiner Sicherheit erhielt das AKW nie eine Betriebsgenehmigung. 1995 kaufte ein Investor aus den Niederlanden das Gelände und errichtete dort einen Freizeitpark.

- WAA WACKERSDORF: Ende 1979 stellte die damalige sozialliberale Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt (SPD) die Weichen zum Bau einer atomaren Wiederaufarbeitungsanlage (WAA). 1985 erteilte das bayerische Umweltministerium die erste atomrechtliche Teilerrichtungs-Genehmigung für eine WAA im oberpfälzischen Wackersdorf. Es folgten Massenproteste. 1989 wurde die Errichtung der Atomfabrik gestoppt. Rund 3,2 Milliarden Mark (1,63 Milliarden Euro) hat die deutsche Energiewirtschaft der missglückte Versuch gekostet.

- TRANSRAPID: Die Magnetschwebebahn Transrapid sollte erst zwischen Hamburg und Berlin fahren, dann zwischen Düsseldorf und Dortmund sowie vom Münchner Hauptbahnhof zum dortigen Flughafen. Die «Stammel-Rede» des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) über die Vorzüge des Projekts wurde zum Internet-Hit. Ansonsten blieb von dem Vorhaben in Deutschland nicht viel übrig, es scheiterte an zu hohen Baukosten. Der Transrapid fährt in China.