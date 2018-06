London (dpa) - Die britischen Truppen werden größtenteils schneller aus Deutschland abziehen als ursprünglich geplant. 11 000 derzeit in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen stationierte Soldaten sollten bereits im Jahr 2016 wieder in der Heimat sein, teilte das britische Verteidigungsministerium in London mit. Dies bedeutet eine Beschleunigung des Abzugs um zwei Jahre im Vergleich zu bisher bekannten Plänen. Der Rest der derzeit noch knapp 16 000 Soldaten werde bis zum Jahr 2019 wieder auf der Insel sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.