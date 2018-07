Offenbach (dpa) - Heute Vormittag gibt es nach Auflösung letzter Frühnebelfelder viel Sonne. Auch im weiteren Tagesverlauf dominiert die Sonne über oft nur dünne Schleierwolken. Es bleibt trocken.

Die Höchsttemperatur liegt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zwischen 8 Grad im östlichen Bergland und 16 Grad am Niederrhein. An den Küsten bleibt es kühler mit maximal 5 bis 10 Grad.

Der Wind weht schwach bis mäßig, im östlichen Bergland zeitweise böig aus Süd bis Südost.