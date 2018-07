Hamburg (dpa) - Der Schauspieler Dieter Pfaff ist tot. Der 65-Jährige sei am Dienstagmorgen im Kreis seiner Familie in Hamburg gestorben, sagte seine Agentin Sibylle Flöter der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch. Sie bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung.

Bei dem beliebten Darsteller der ARD-Fernsehserie «Der Dicke» war im Herbst 2012 Lungenkrebs festgestellt worden.

Pfaff hatte noch vor vier Wochen angekündigt, bald wieder vor der Kamera für die fünfte Staffel der ARD-Serie stehen zu wollen. Er arbeite hart daran, schnell wieder gesund zu werden. In den letzten Tagen hatte er sich aber erneut in einer Lungenklinik behandeln lassen.

Pfaff war einem großen Publikum als Franziskanerpater in «Bruder Esel», als Kommissar «Sperling», Psychotherapeut «Bloch» und als Rechtsanwalt «Der Dicke» bekanntgeworden. Der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor würdigte den Schauspieler am Mittwoch als «wahrhaftig, beharrlich, einfühlsam und von einzigartiger Präsenz.» Nach einem abgebrochenen Lehramtsstudium hatte Pfaff zunächst als Dramaturg, Autor und Regisseur beim Theater gearbeitet. Als ihm der endgültige Durchbruch gelang, war er fast 50 Jahre alt.

Pfaff erhielt zahlreiche Auszeichnungen. 1996 bekam er für seine Rolle als Kriminaloberrat Vollmer in der Serie «Balko» den Adolf-Grimme-Preis, 1997 erhielt er den Grimme-Preis noch einmal für «Bruder Esel». Zudem wurde Pfaff unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis und der «Goldene Kamera» geehrt.