Nyon (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat ein Disziplinarverfahren gegen Teammanager Sir Alex Ferguson vom englischen Rekordmeister Manchester United eingeleitet. Ferguson war nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid aus Ärger über den türkischen Schiedsrichter Cüneyt Cakir nicht zur Pressekonferenz erschienen und hatte seinen Assistenten Mike Phelan geschickt.

"Es spricht Bände, dass ich gekommen bin. Der Trainer ist nicht in der Lage, mit oder über den Schiedsrichter zu sprechen", sagte Phelan. Ferguson war verärgert über die umstrittene Rote Karte gegen Nani in der 56. Minute wegen groben Foulspiels. Danach verwandelte Real einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg und zog nach dem 1:1 im Hinspiel ins Viertelfinale ein.

Der UEFA-Disziplinarausschuss wird sich am 21. März mit dem Fall beschäftigen.