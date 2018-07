Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat seinen Spielern für das Erreichen des Europacups eine hohe Bonuszahlung in Aussicht gestellt. 600.000 Euro winken der Mannschaft von Trainer Mirko Slomka, sollte das Team in der kommenden Saison wie schon in den beiden vergangenen Jahren die Gruppenphase in der Europa League überstehen. Einen entsprechenden Bericht der Sport Bild bestätigte Vereinspräsident Martin Kind dem SID.

Zurzeit liegt 96 auf dem zehnten Tabellenplatz mit einem Rückstand von drei Punkten auf den Sechsten Schalke 04. Nächster Gegner der Niedersachen ist am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) der Vierte Frankfurt.