Hanoi (dpa) - Kleine und übergewichtige Verkehrspolizisten werden in Vietnams Hauptstadt Hanoi jetzt zu Bürojobs verdonnert. Damit will die Polizei ihr Image aufpolieren, sagte der Verkehrspolizeichef. Sie hielten Ausschau nach Polizisten, die zu klein seien oder Wampen hätten. Hanois Polizisten gelten als aggressiv und korrupt. Die Kampagne soll Vertrauen schaffen. Vor zwei Jahren verbot sie den Polizisten schon Sonnenbrillen und private Handy-Gespräche in der Dienstzeit.

