Köln (SID) - Titelverteidiger VfL Oldenburg ist im Viertelfinale des DHB-Pokals der Frauen gescheitert. Oldenburg unterlag bei Liga-Konkurrent Frisch Auf Göppingen mit 29:30 (25:25, 11:13) nach Verlängerung. Neben Göppingen folgte auch der HC Leipzig dem deutschen Handball-Meister Thüringer HC ins Halbfinale. Leipzig setzte sich beim Zweitligisten HSG Bensheim-Auerbach standesgemäß 36:16 (17:9) durch.

Thüringen hatte sich bereits am Dienstag durch ein souveränes 34:24 (17:12) bei den Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern für das Final-Four-Turnier in Göppingen (20./21. April) qualifiziert. Der vierte Teilnehmer wird am Samstag zwischen dem Buxtehuder SV und FHC Frankfurt Oder ausgespielt.

Im Halbfinale trifft Göppingen auf Thüringen, Leipzig ermittelt gegen den Sieger aus der Begegnung Buxtehude gegen Frankfurt den zweiten Endspielteilnehmer. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend.