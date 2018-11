Offenbach (dpa) - Heute gibt es in der Westhälfte sowie gebietsweise im Süden neben Sonne auch zeitweise dichtere Wolken, die sich am Nachmittag bis zur Mitte ausbreiten. Kaum getrübt wird der Sonnenschein im Osten des Landes. Es bleibt weitgehend trocken.

Es bleibt frühlingshaft mit Werte zwischen 10 und 16 Grad, meldet der Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am mildesten wird es dabei in den westdeutschen Flusstälern. Etwas kühler bleibt es an der See und in den ostdeutschen Mittelgebirgen mit Werten zwischen 4 und 8 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. Am Alpenrand gibt zum Teil weiter Föhnsturm, der aber allmählich nachlässt.

In der Nacht zum Donnerstag breiten sich dichtere Wolkenfelder zunehmend auf das ganze Bundesgebiet aus. Gebietsweise zeigen sich aber auch noch größere Wolkenlücken. In der zweiten Nachthälfte fallen im Süden gebietsweise ein paar Tropfen, die sich zum Morgen bis zur Mitte ausbreiten. Die Temperatur geht auf Werte zwischen 5 und 0 Grad zurück. Dort wo es noch länger klar bleibt sowie im Bergland ist noch mal leichter Frost möglich. Es ist schwachwindig. Auch der Föhnsturm an den Alpen bricht zusammen.