Düsseldorf (AFP) Reisende müssen sich am Freitag am Flughafen Köln-Bonn erneut auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. In der festgefahrenen Tarifrunde für die Wach- und Sicherheitsbranche in Nordrhein-Westfalen rief die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik auf, wie ein Gewerkschaftssprecher am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Ausstände des Flughafensicherheitspersonals in Nordrhein-Westfalen und auch in Hamburg - wo ebenfalls ein Tarifkonflikt schwelt - hatten in den vergangenen Wochen wiederholt für zahlreiche Annullierungen und Verspätungen gesorgt.

