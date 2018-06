Berlin (AFP) Von den 4,5 Millionen Hartz-IV-Empfängern in Deutschland bekommen laut "Bild"-Zeitung 1,08 Millionen Menschen das Arbeitslosengeld II bereits seit der Einführung in Jahre 2005. In Westdeutschland liegt die Quote der Dauerbezieher bei 22,7 Prozent und im Osten bei 27,8 Prozent, wie die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) berichtete.

