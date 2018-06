Berlin (AFP) Mehrere tausend Beschäftigte des Energiekonzerns Vattenfall haben am Donnerstag in Berlin gegen die Sparpolitik des schwedischen Energiekonzerns demonstriert. Die nach Gewerkschaftsangaben rund 4000 Mitarbeiter aus Berlin, Hamburg und aus der Lausitz versammelten sich vor dem Vattenfall-Sitz in der Bundeshauptstadt, wie Verdi mitteilte. Vattenfall will bis Ende kommenden Jahres in Deutschland 1500 der derzeit rund 20.000 Stellen streichen.

