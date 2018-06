Paris (AFP) Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy hat den Militäreinsatz seines Land in Mali kritisiert. "Die Regel lautet: Gehe niemals in ein Land, das keine Regierung hat", ließ sich Sarkozy mit Blick auf die malische Übergangsregierung in dem Magazin "Valeurs actuelles" zitieren, das am Donnerstag in die Kioske kam. "Was machen wir da? Außer mit 4000 Mann Putschisten dabei zu helfen zu versuchen, ein Territorium zu kontrollieren, das dreimal so groß ist wie Frankreich?"

