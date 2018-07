Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. März:

10. Kalenderwoche

66. Tag des Jahres

Noch 299 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Felizitas, Johannes, Reinhard, Volker

HISTORISCHE DATEN

2012 - Die norwegische Staatsanwaltschaft erhebt offiziell Anklage wegen Terrorismus und vorsätzlichen Mordes gegen Anders Behring Breivik.

2011 - Olaf Scholz (SPD) wird zum neuen Hamburger Bürgermeister gewählt.

2008 - Die Pläne der hessischen SPD-Vorsitzenden Andrea Ypsilanti für eine rot-grüne Minderheitsregierung unter Duldung der Linken scheitern. Sie will bei der ersten Sitzung des neuen Landtags nicht zur Wahl als Ministerpräsidentin anzutreten.

2003 - Ein Jahr nach dem Antrag auf eine Ministererlaubnis übernimmt der Stromriese E.ON den Gasimporteur Ruhrgas komplett.

1998 - Das Brandenburger Tor in Berlin wird acht Monate lang für den Autoverkehr geöffnet.

1986 - Im Klinikum Charlottenburg der Freien Universität Berlin wird erstmals in der Bundesrepublik einem Patienten ein Kunstherz eingepflanzt. Der 39-Jährige stirbt eine Woche später.

1973 - In Bangladesch finden die ersten Präsidentenwahlen seit Erlangung der Unabhängigkeit statt.

1907 - An der Börse in der New Yorker Wall Street bricht der Aktienmarkt zusammen. Es kommt zu einer bis ins nächste Jahr andauernden Wirtschaftskrise.

1138 - Mit der Wahl Konrads III. wird das erste Mal ein Vertreter des schwäbischen Adelsgeschlechts der Staufer deutscher König.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Zwei Spaniel am Hof von Königin Elizabeth II. mit den Namen «Oxo» und «Bisto» können jetzt nicht mehr verloren gehen. Die Queen ließ im Nackenfell der beiden Hunde Computerchips anbringen.

GEBURTSTAGE

1970 - Rachel Weisz (43), britische Schauspielerin («Der ewige Gärtner»)

1963 - Susanne Schäfer (50), deutsche Schauspielerin («Speer und Er»)

1957 - Robert Harris (56), britischer Schriftsteller («Enigma»)

1923 - Milo Dor, österreichisch-serbischer Schriftsteller («Tote auf Urlaub»), gest. 2005

1908 - Anna Magnani, italienische Schauspielerin («Rom, offene Stadt»), gest. 1973

TODESTAGE

1999 - Stanley Kubrick, amerikanischer Filmregisseur («Uhrwerk Orange»), geb. 1928

1982 - Konrad Wolf, ostdeutscher Filmregisseur («Der geteilte Himmel»), geb. 1925