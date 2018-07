Rom (AFP) Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi ist am Donnerstag im sogenannten Unipol-Prozess zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Das Gericht in Mailand verurteilte Berlusconi in erster Instanz wegen der Veröffentlichung vertraulicher Informationen zu einem Finanzskandal im Jahr 2005. Der Ex-Regierungschef kann gegen das Urteil Berufung einlegen, was aufschiebende Wirkung beim Vollzug der Strafe hat.

