Washington (dpa) - Die USA haben die Atombomben-Drohungen Nordkoreas zurückgewiesen und den Kurs des kommunistischen Landes kritisiert. «Die Vereinigten Staaten sind voll und ganz in der Lage, sich gegen nordkoreanische Raketendrohungen zu verteidigen.»

Das sagten wortgleich die Sprecher von Weißem Haus und Außenministerium am Donnerstag in Washington. Ohnehin seien die Drohungen nicht neu, das Land habe bereits häufiger bewiesen, dass ihm nicht an einer Verbesserung der internationalen Beziehungen gelegen sei, sagte Außenministeriums-Sprecherin Victoria Nuland. Als Antwort auf die nordkoreanischen Drohungen hatten die Vereinten Nationen in einer Resolution am Donnerstag stärkere Sanktionen verhängt, darunter Reiseverbote und Kontensperrungen.

