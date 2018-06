Chemnitz (dpa) - Die Band Kraftklub will mit einem Boykott des Musikpreises Echo gegen die umstrittenen Rocker von Frei.Wild protestieren.

«Wir haben unsere Plattenfirma gebeten, dafür zu sorgen, dass unsere Nominierung für den Echo in der Kategorie "Rock/Alternativ National" zurückgezogen wird», schreiben die Chemnitzer am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite. Zuvor hatte die «Freie Presse» über den Boykott von Kraftklub berichtet. Hintergrund der Entscheidung seien Vorwürfe gegen Frei.Wild, wonach die Gruppe aus Südtirol nationalistische und rechte Tendenzen fördere.

Ein Sprecher des Kraftklub-Managements bestätigte den Echo-Rückzug der Band, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern. Der Eintrag in dem Sozialen Netzwerk sage alles. Dort heißt es weiter: «Wir möchten nicht weiter in einer solchen Reihe genannt werden. Obwohl wir uns gefreut haben, zusammen mit Mia., Die Toten Hosen, Unheilig, und Die Ärzte nominiert gewesen zu sein. Schade um die schöne Aftershowparty...». Die Echo-Preise werden am 21. März in Berlin in 27 Kategorien verliehen.

