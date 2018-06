Meiningen (dpa) - Das Opfer wurde lebendig begraben: Der gewaltsame Tod eines 33-Jährigen in einem Schrebergarten im thüringischen Eisenach beschäftigt vom 20. März an das Landgericht Meiningen. Ein 42-Jähriger ist wegen Mordes angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er dem Mann im Sommer 2012 den Schädel eingeschlagen. Anschließend habe er das vermutlich bewusstlose Opfer lebendig im Boden der Gartenlaube vergraben, so dass es erstickt sei. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haft.

