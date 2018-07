Frankfurt/Main (SID) - Nach Gold von der Großschanze bei der nordischen Ski-WM ist Kombinierer Eric Frenzel von den Sporthilfe-Athleten zum Sportler des Monats Februar gewählt worden. Dem Oberwiesenthaler, der im italienischen Val di Fiemme zusammen mit Tino Edelmann auch Bronze in der Teamwertung gewonnen hatte, gaben 39,7 Prozent der 3800 von der Deutschen Sporthilfe geförderten Athleten ihre Stimme.

Platz zwei ging an Radsportler Stefan Bötticher (35,6), der bei der Bahnrad-WM in Minsk/Weißrussland Gold im Einzel- und im Teamsprint geholt hatte. Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch wurde nach drei Medaillen bei der alpinen Ski-WM in Schladming, darunter Gold in der Super-Kombination, auf Platz drei (24,7) gewählt.