Berlin (dpa) - Cup-Cakes sind von gestern, jetzt kommen Cake-Pops. Das sind kleinen Kuchen am Stiel in allen erdenklichen Formen. Zu Halloween etwa gab es Grusel-Pops in Spinnenform oder mit Grabstein drauf, Unternehmen wünschen sich für Firmenpartys oft ihr Logo auf dem Kuchen-Lolli.

Ein Ausreißer mag da eine Firma gewesen sein, die bei der Berliner Törtchenmanufaktur Ben und Bellchen Kuchen-Lutscher in Hundehaufenform bestellte. «Das war ein Schokokuchen in Zartbitter- oder Vollmilch-Glasur getaucht», erklärt Herstellerin Isabel Eschenweck. Die Minikugeln sind - natürlich - ein Backtrend aus den USA, der nun zum Siegeszug in Deutschland angesetzt hat.

Ihr Vorteil gegenüber Eis am Stiel: Sie lassen sich auch bei Kälte lutschen.

Ben und Bellchen