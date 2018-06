Ankara (AFP) Wegen seiner Rolle beim Militärputsch von 1997 ist ein weiterer ehemaliger General in der Türkei verhaftet worden. Der frühere Heereschef Izzettin Iyigun wurde laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch in ein Hochsicherheitsgefängnis in Ankara gebracht. Mit Iyigun sitzen mittlerweile zehn ehemalige Generäle wegen ihrer Rolle bei dem Putsch in Haft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.