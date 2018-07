New York (AFP) Eine Online-Versteigerung von 125 Werken des US-Pop-Art-Künstlers Andy Warhol hat insgesamt 2,3 Millionen Dollar (1,7 Millionen Euro) eingebracht. Die Lithographie "I Love Your Kiss Forever Forever", die die Lippen von Hollywood-Star Marilyn Monroe in fünf verschiedenen Farben zeigt, erzielt dabei mit 90.000 Euro das beste Ergebnis, wie das Auktionshaus Christie's am Mittwoch mitteilte.

