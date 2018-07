Paris (AFP) Forscher haben erstmals mit im Gehirn implantierten Elektroden magersüchtigen Frauen helfen können. In einer am Donnerstag im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlichten Studie schreiben die Wissenschaftler aus den USA und Kanada, bei Versuchen seien bei drei von sechs Patientinnen mit der Methode Fortschritte erzielt worden. Sie nahmen demnach dank der sogenannten Tiefen Hirnstimulation im Zeitraum von neun Monaten Gewicht zu und schienen sich besser zu fühlen.

