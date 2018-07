Vatikanstadt (AFP) Das Datum für den Beginn des Konklaves zur Wahl eines Nachfolgers von Benedikt XVI. steht weiterhin nicht fest. Vatikan-Sprecher Federico Lombardi sagte am Donnerstag, er wisse um die "Nervosität" in dieser Frage, aber es gebe noch keinen Termin. Die im Vatikan versammelten Kardinäle bereiten dort sei Montag das Konklave vor. Wahlberechtigt sind alle Kardinäle im Alter unter 80 Jahren. Benedikt XVI. war am 28. Februar aus Alters- und Gesundheitsgründen zurückgetreten.

