Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hält höhere Ticketpreise bei der Bahn für möglich, sollte sich das Land Baden-Württemberg nicht an den Mehrkosten für Stuttgart 21 beteiligen. «Bahnfahren darf nicht teurer werden, weil sich ein einzelnes Land seiner Verantwortung entzieht», sagte Ramsauer laut «Bild»-Zeitung. Der Bahn-Aufsichtsrat hatte trotz Kostenexplosion für den Weiterbau des Tiefbahnhofs gestimmt. Nun will die Bahn erreichen, dass sich das Land und die Stadt Stuttgart an den Mehrkosten von zwei Milliarden Euro beteiligen. Doch beide lehnen das bislang strikt ab.

