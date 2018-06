Washington (dpa) - Die Arbeitslosigkeit in den USA ist zurückgegangen. Die Quote sei im Februar auf 7,7 Prozent gefallen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Zuvor betrug sie 7,9 Prozent.

Insgesamt seien 236 000 zusätzliche Jobs geschaffen worden, deutlich mehr als Experten erwartet hatten. Offiziell sind 12 Millionen US-Einwohner ohne Arbeit.

Mitteilung des Arbeitsministerium