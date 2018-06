New York (dpa) - Knapp ein halbes Jahr nach dem Hurrikan «Sandy» eröffnet das Museum of Modern Art in New York eine Ausstellung über den Klimawandel und die ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ein Ausstellungsort befinde sich auf der Rockaway-Halbinsel, gab das Museum bekannt. Diese war vom Sturm im vergangenen Oktober besonders stark getroffen worden.

