New York (dpa) - Die Rekordjagd an der Wall Street geht unverdrossen weiter: Dank guter Job-Daten schloss der Dow Jones zum vierten Mal in Folge auf einem neuen Höchststand. Zum Handelsschluss stieg der Dow um 0,47 Prozent und erreichte damit 14 397,07 Punkte. Im Handelsverlauf war er bis auf 14 413,17 Punkte vorgerückt. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex damit ein Plus von 2,18 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,3003 US-Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.