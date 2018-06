Frankfurt/Main (AFP) Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Freitag die Marke von 8000 Punkten geknackt. Das Leitbarometer der Deutschen Börse in Frankfurt am Main notierte am Morgen zeitweise bei 8002,98 Punkten und damit knapp 0,8 Prozent über dem Schlussniveau des Vortages. Zuletzt hatte der Dax Anfang 2008 über der Schwelle von 8000 Punkten gelegen.

