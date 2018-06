Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) hat die Berufung von Hartmut Mehdorn an die Spitze der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) bestätigt. "Ich freue mich, dass wir Hartmut Mehdorn als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der FBB gewinnen konnten", erklärte Ramsauer am Freitag in Berlin. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass der ehemalige Chef der Deutschen Bahn und der Fluggesellschaft Airberlin die vakante Stelle übernehme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.