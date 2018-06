Mainz (AFP) Die Union hat in der Wählergunst wieder leicht zugelegt: Das ZDF-Politbarometer vom Freitag sieht CDU/CSU in der Sonntagsfrage bei 41 Prozent. Ihr Koalitionspartner FDP würde dagegen mit vier Prozent weiter den Einzug in den Bundestag verpassen, wenn am nächsten Sonntag gewählt würde. Die SPD sinkt um zwei Punkte auf 28 Prozent, die Grünen bleiben bei 14 Prozent. Die Linke verbessert sich leicht auf sieben Prozent. Neben einer großen Koalition aus Union und SPD hätte damit nur ein Bündnis aus CDU/CSU und Grünen oder aus SPD, Grünen und Linke eine Mehrheit.

