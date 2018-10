München (AFP) Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hellmut Königshaus (FDP), hat seine Kritik an den Umständen des Bundeswehreinsatzes in der Türkei bekräftigt. "Natürlich" stimme das, was er berichtet habe, sagte Königshaus der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagausgabe). Er sei "sehr erstaunt" über die Erklärung des türkischen Generalstabs, der die Vorwürfe als weitgehend unzutreffend zurückgewiesen hatte. Es werde sich herausstellen, dass sein Bericht zutreffe, betonte Königshaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.