Paris (AFP) In Frankreich hat erneut ein Vater wegen eines Sorgerechtsstreits einen Baukran besetzt. Der 27-Jährige sei am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr auf den Kran im Stadtzentrum von Evry in der Nähe von Paris gestiegen, teilten Rathaus und Polizei der Stadt am Freitag mit. Er habe die Protestaktion wegen des Besuchsrechts für sein dreijähriges Kind gestartet. Der Mann, ein arbeitsloser Ex-Militär, harrte in rund 30 Metern Höhe kurz unterhalb der Kranfahrer-Kabine aus.

