Rom (dpa) - Die Kardinäle der katholischen Kirche beraten in Rom weiter über den Beginn der Papst-Wahl. Am fünften Tag ihrer Kardinalsversammlungen kamen die mehr als 150 Purpurträger am Morgen erneut im Vatikan zusammen. Die Geistlichen wollten sich hinter verschlossenen Türen weiter austauschen und das Konklave vorbereiten. Eine Entscheidung über den Beginn könnte noch heute fallen, sicher ist das aber nicht. Alle 115 wahlberechtigten Kardinäle sind mittlerweile in Rom eingetroffen. Das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes könnte am Montag oder im Laufe der kommenden Woche beginnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.